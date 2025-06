Jusqu'à nouvel ordre, People Can Fly ne bosse plus que pour Xbox et PlayStation Jusqu'à nouvel ordre, People Can Fly ne bosse plus que pour Xbox et PlayStation

Et un nouveau coup de balais majeur chez People Can Fly avec deux autres projets annulés. Pour le premier, Project Bifrost, on ne fera pas les surpris vu qu'il s'agissait d'un jeu VR et le studio polonais avait déjà déclaré vouloir prendre du recul sur ce secteur en manque de rentabilité (selon leur point de vue), mais pour le deuxième, on découvre que réflexion faite, Square Enix semble ne pas avoir voulu poursuivre la tentative derrière Project Gemini, supposé être une sorte de suite spirituelle au sympathique mais imparfait The Outriders.



Deux annulations qui causeront à la fois des licenciements mais également un renforcement des deux équipes préparant les deux contrats les plus importants : Gears of War E-Day (avec The Coalition) et Project Delta (PlayStation Studios).