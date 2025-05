Ubisoft fait du teasing autour de Splinter Cell

prostitution

Le Summer Game Fest approche à grands pas et avec lui son lot d'annonces on l'espère des plus croustillantes, et pourquoi pas des nouvelles de projets annoncés il y a fort longtemps. Justement, voilà que le compte X d'Ubisoft semble nous teaser quelque chose autour de la franchisedont on attend un remake du premier jeu… officialisé fin 2021.On croise les doigts, à défaut d'un nouvel épisode, mais attention tout de même, nous ne sommes pas non plus à l'abri d'une nouvellecollaboration dans x GAAS.