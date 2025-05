Hideo Kojima : le projet Physint n'arrivera pas avant 2030, dans le meilleur des cas Hideo Kojima : le projet Physint n'arrivera pas avant 2030, dans le meilleur des cas

En pleine promotion de son Death Stranding 2, Hideo Kojima révélé à l'un des magazines bien de chez nous (« Le Film Français ») a déclaré que l'adaptation cinématographique apparemment très libre dans sa proposition devrait arriver en 2027 si tout se passe bien, en production chez A24.



Plus intéressant, l'une de ses deux autres nouvelles licences (pas un mot sur O.D.) a encore suffisamment de taf devant elle pour ne même pas l'apercevoir à l'horizon : Kojima estime que Physint (retour à l'action-infiltration) n'arrivera que dans « 5 à 6 an », donc en 2030 dans le meilleur des cas. Un projet en commun avec PlayStation Studios, donc d'ici-là à l'évidente attention de la PlayStation 6 (et du PC), au moins dans un premier temps.



Rappelons en passant qu'il y a quelques jours, l'homme avait fait part de premières idées sur la table pour un Death Stranding 3, mais qu'il n'en serait pas le réalisateur.