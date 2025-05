Meta licencie plus de 100 employés de son secteur Reality Labs (VR & AR) Meta licencie plus de 100 employés de son secteur Reality Labs (VR & AR)

Les ambitions démesurées de Mark Zuckerberg en matière d'AR/VR n'auront pas changé le monde et après plusieurs années à dilapider près de 60 milliards de dollars pour imposer ce nouveau marché, rien à faire, on reste toujours sur un marché de niche malgré quelques petits succès sur le chemin, de plus en plus de développeurs se détournent du secteur, personne ne marche dans la rue avec un casque sur la tête, et la hype du moment, c'est un RPG bien français bien baguette.



De fait, selon Game Developer, Meta s'est rendu dans son secteur Reality Labs pour demander à plus de 100 employés d'aller vérifier si l'herbe était plus verte à côté (ils ont été licencié quoi) et sans abandonner le marché, souhaite maintenant financer des choses plus prioritaires (ils veulent de la rentabilité quoi).



Malgré tout cela, reconnaissons que la gamme Meta Quest reste de loin leader du marché, ce qui n'est plus très difficile à conserver comme position vu le manque de concurrence.