GameStop souhaite se débarasser de Micromania

Constatant au fil des années que ses coffres respirent le vide, GameStop n'en finit plus de se restructurer et annonce aujourd'hui officiellement baser la totalité de son avenir aux USA. Résultat ? Les branches canadiennes et française (Micromania chez nous) sont désormais mises en vente, ouvrant les perspectives à un pile ou face : soit on rencontre une situation équivalente à l'Italie (un acheteur a récupéré les magasins affiliés), soit c'est la fin de Micromania comme en Allemagne (toutes les enseignes GameStop ont fermé).



De quoi encore appuyer les problématiques d'avenir pour les enseignes d'un secteur qui privilégie de plus en plus le numérique, et dont l'ouverture vers des produits annexes (goodies, mangas…) n'empêche pas une lente érosion du CA. Certes, 2025 sera une belle année pour le marché avec la Switch 2 et (normalement) Grand Theft Auto VI, mais pour la première citée, les enseignes ne prennent que des miettes par console vendue, et dans le cas du rouleau-compresseur Rockstar, la plupart des magasins Micromania sont confrontés à ce qui faisait auparavant leur force : l'implémentation dans les galeries Auchan les met en concurrence directe avec le grossiste qui a une certaine tendance à appliquer de très attirantes offres Day One sur chaque gros jeu… en plus de s'être également mis aux goodies.