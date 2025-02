Marvel Rivals : NetEase a des kits Switch 2 pour tenter de faire un portage

On sait tous que la Nintendo Switch 2 va bouffer des portages par brouettes à partir de jeux anciens comme récents, et l'actuel succèsse place déjà comme un sérieux candidat à en croire les propos de NetEase qui, lors d'une interview accordée à IGN, a fait savoir être déjà en contact avec la firme du plombier et possède même plusieurs kits de développement Switch 2.Tout le défi sera maintenant de fournir « des performances techniques de qualité » pour valider le portage, chose qu'a d'ailleurs tenté de faire NetEase avec la Switch 1 avant de laisser tomber (et c'est compréhensible, surtout si l'on souhaite le cross-play).continue pour l'heure sa carrière et accueillera prochainement la Torche et la Chose. Rappelons que l'équipe compte fournir au moins un nouveau Héros toutes les 6 semaines, dont l'identité sera bien difficile à leaker depuis que les développeurs ont avoué parsemer les data de faux indices à chaque MAJ.