iOS : par flemme de corriger un bug, Square Enix supprime FF Crystal Chronicles Remastered

On l'avait presque oublié mais il y a plus de quatre ans sortaitsur PlayStation 4 et Nintendo Switch (sans multi local, on n'a pas oublié), mais également sur mobile.C'est la version iOS qui nous intéresse ici. A cause d'un bug venu d'on ne sait où, les possesseurs du jeu ayant acheté un DLC ne pouvait plus y accéder, mais le plus gros problème, c'est que cela concerne TOUS les DLC… donc même le jeu complet (c'est de base une démo gratuite et il faut payer pour débloquer tout le contenu, à l'instar depar exemple).Et Square Enix ayant visiblement la flemme pour remettre la main au charbon sur un jeu qui n'intéresse plus personne, les dirigeants ont opté pour un retrait du store et à jamais. Tous ceux ayant acheté du contenu (dont le jeu complet) depuis janvier 2024 seront intégralement remboursés.Et si vous l'avez acheté avant ? Bah écoutez, c'est dommage...