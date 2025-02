South of Midnight ne sera pas bien long, mais Compulsion le justifie par le scénario (et le prix)

Alors que se prépare doucement le lancement de(rendez-vous demain pour le test d'ailleurs),a récemment eu droit à un morceau d'actualité avec une nouvelle présentation et un nouveau point sur la durée de vie.Lors d'une interview accordée à GamesRadar+, le responsable gameplay (Jasmin Roy) a confirmé qu'il s'agirait d'un jeu linéaire et narratif, fait d'environ 14 chapitres, dont l'expérience devrait osciller entre seulement 10 et 12 heures selon la difficulté choisie. Et pour l'équipe, cela se justifie scénaristiquement : Hazel doit retrouver sa mère en urgence, et elle a pour cela moins de 24h, avec in-game une aventure débutant très tôt le matin et se terminant à minuit. Il fallait donc donner la sensation d'un rythme très soutenu et rapide, et de fait ne pas laisser l'héroïne vaquer à la pêche ou à la quête fedex (type 5 peaux de loup à ramener, on connaît).Le prix sera pour rappel ajusté en conséquence, à 44,99€ (et bien entendu dans le Game Pass). Sortie prévue le 3 avril, uniquement sur PC et Xbox Series dans un premier temps.