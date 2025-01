Moon Studios déclare avoir été de nouveau approché (il y a peu) par Microsoft Xbox

Toujours en plein chantier sur, qui d'ailleurs recevra cette année sa première extension majeure de contenu (sous le nom de, et bourrée d'améliorations selon les retours de la communauté), l'équipe de Moon Studios garde un œil sur l'avenir, et c'est le boss Thomas Mahler qui s'est soudainement montré bavard sur son Discord.Et sans dire les choses explicitement, il semble en revanche clair qu'unpourrait voir le jour, Mahler lâchant même pour la vanne la promesse de dévoiler à l'avance le titre complet du jeu sipasse les 10 millions de ventes. Plus sérieusement, si troisième épisode il devait y avoir, ce serait bien Moon Studios qui s'en chargerait, Mahler estimant être les seuls à même de pouvoir poursuivre le développement de l'univers.Mais surprise : l'homme nous révèle qu'il y a « quelques jours », Microsoft Xbox les a de nouveau contacté et il faudra attendre de voir ce « qui a en découlera ».? Game Pass pour? Patience mais quoi qu'il arrive, ce dernier restera la priorité de l'équipe jusqu'à la 1.0.