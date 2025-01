I.Khan : Fallout 4 était censé sortir sur Switch

Normalement généreux en terme de portages, Bethesda n'a jamais proposé sa franchisesur Nintendo Switch, bien que des réflexions furent un temps autour de la table. C'est le renseigné Imran Khan (ex Game Informer) qui révèle que l'éditeur avait pour projet de portersur l'hybride de Nintendo et même que les travaux étaient suffisamment avancés pour que Pete Hines lui-même, boss de Bethesda, indique en douce au rédacteur en chef du magazine précité qu'une annonce officielle allait bientôt tomber et que Khan pouvait commencer à préparer un papier dessus.Mais c'était il y a quelques années et faute d'informations depuis, on ne peut que considérer l'annulation de ce portage qui aurait pourtant pu trouver public lors du boost d'audience lié à la série TV sur Prime. Bethesda n'a pourtant pas ignoré la Switch au long de sa carrière, proposant des versions dédiées des deux dernierset autant desans oublier l'indispensable(en plus de divers oldies) mais il faut croire que la boîte avait d'autres priorités, ou la patience d'attendre la prochaine génération.