Falcom annonce un Ys X : Proud Nordics Falcom annonce un Ys X : Proud Nordics

Falcom nous fait une Atlus en annonçant une version « +++ » de Ys X : Nordics sous le nouveau nom de Ys X : Proud Nordics, d'ores et déjà prévu pour l'année prochaine au moins au Japon sur des supports non spécifiés, mais une fine analyse nous dira que ça a 99 % de chances de finir sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch (2).



On nous parle donc d'une version « considérablement améliorée » avec de nouveaux éléments dans le système de combat, une arène, des mini-jeux, d'autres choses encore maintenues secrètes mais aussi et surtout l'équivalent d'une grosse extension avec une île entière à explorer, objet d'un nouveau scénario et ce qu'il faut de boss.