Une mise à jour de plus pour Stellar Blade Une mise à jour de plus pour Stellar Blade

Tout comme Astro Bot la semaine dernière, Stellar Blade accueille aujourd'hui une nouvelle mise à jour gratuite pour mettre Xion aux couleurs de noël, avec même un nouveau mini-jeu de cible et un costume de plus pour la garde-robe. Notons qu'il s'agit d'un event permanent mais néanmoins facultatif : il suffit d'aller dans les options pour activer ou enlever tout ça.



Stellar Blade sortira courant 2025 sur PC (avec des objectifs de ventes plus élevés que sur PS5), tandis que la majeure partie de Shift Up bosse sur un nouveau projet prévu pour 2027 au mieux.