Capcom organise une compétition entre étudiants pour de nouveaux projets sous RE Engine

Si Capcom repose l'essentiel de son CA sur ses franchises fortes, l'entreprise a fait quelques tentatives de diversification ces derniers temps, desans trop rencontrer de succès, et ce n'est visiblement pas encore demain la veille que nous verrons la couleur deMais la perle rare peut naître de n'importe quel esprit talentueux et Capcom annonce une soudaine compétition entre étudiants pour développer un jeu sous RE Engine. Les inscriptions débutent aujourd'hui même au Japon (jusqu'au 17 janvier 2025) et le but est « simple » : concevoir une équipe de 20 personnes maximum, savoir s'organiser dans les différents rôles et être capable de pondre quelque chose de concret au bout de 6 mois (évidemment non finalisé).L'équipe gagnante repartira avec 10 millions de yens (ça ne reste que 60.000€ environ) mais le plus important, c'est que les projets les plus intéressants recevront une aide au développement de la part de Capcom en vue d'une éventuelle commercialisation.