Charts Japon : début du rush de noël

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 25 novembre au 1er décembre 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Noël approche et ça se sent dans le hardware avec un boost généralisé pour chacun des principaux supports, de la Switch qui continue de filer vers les 35 millions à la Xbox Series qui fait bonne figure à sa portée, avec au milieu la PlayStation 5 dont le modèle classique représente cette semaine deux-tiers des ventes (10.000 pour la Pro).Sur les jeux, on reste dans les piliers du moment, notammentetproche du million d'unités en physique. Les choses se montrent moins reluisantes pour le dernier, encore plus en découvrant plus bas dans le classement quea dépasse le demi-million en boîte. A quand un 2, qui arrangerait aussi bien les finances de Nintendo que de Square Enix ?