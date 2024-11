2K Games met fin à son launcher PC 2K Games met fin à son launcher PC

Difficile pour la majorité de lutter contre Steam sur le secteur PC et si certains continuent d'imposer la création de compte, avec ou sans polémique, le ras-le-bol du trop plein de launcher s'est déjà fait sentir et 2K Games ne souhaite pas aller plus loin dans sa proposition : le launcher 2K vient officiellement de mourir aujourd'hui après avoir tant été critiqué par la communauté pour ses problèmes de stabilité.



De fait, de la trilogie Bioshock aux Mafia en passant par Civilization, les jeux 2K sur Steam comme l'Epic Games Store pourront maintenant être lancé sans ce launcher. L'éditeur précise qu'il suffira juste de redémarrer Steam pour s'en débarrasser définitivement, tandis que les jeux sur l'Epic Games Store bénéficient d'une simple petit mise à jour à télécharger.