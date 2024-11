Path of Exile II fera aussi le pari d'une Early Access payante (pour un F2P)

Nous savions que le début de carrière dese ferait le 6 décembre (PC, PlayStation 5 et Xbox Series) via une phase préalable d'accès anticipé, mais beaucoup ne sont pas au courant que malgré l'orientation F2P de cette suite -tout comme le premier épisode- l'Early Access sera elle payante et Grinding Gear Games précise ses plans en mentionnant plusieurs packs, chacun vous octroyant de la monnaie in-game et des bonus.Le pack de base vous coûtera par exemple environ 28€ (l'accès anticipé, 300 points à dépenser et l'OST numérique) alors que le plus cher montera à environ 445 balles (oui) avec skins, 4800 points, des goodies qui vous seront envoyés chez nous et plusieurs clés pour le jeu.Chacun jugera néanmoins de la pratique de rendre payant l'accès anticipé d'un F2P.a notamment essayé sans succès (actuellement 20 joueurs en ligne au moment d'écrire ces lignes) mais ce dernier n'avait pas non plus la portée du hack'n slash qui nous intéresse.