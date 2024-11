Assassin's Creed Syndicate s'offre une MAJ sur PS5 et XBS pour proposer le combo 4K/60FPS

Là où d'autres n'auraient pas hésité à nous faire cracher un petit billet pour exactement la même chose, Ubisoft continue de se la jouer bon prince en déployant aujourd'hui même une upgrade PlayStation 5 et Xbox Series pourafin de permettre le joli combo 4K/60FPS.Ce n'est pas l'épisode le plus apprécié de la franchise, loin de là, mais néanmoins dernier représentant « principal » de l'époque où la série rimait davantage avec urbanisme que monde un peu trop ouvert, formule que l'on a pu retrouver avec le segment annexePour ceux qui veulent se faire un peu de culture, le titre est actuellement proposé sur les deux supports pour 8,99€ seulement (ou directement inclus dans le PS Plus Extra).