Assassin's Creed : finalement, Ubisoft va offrir plein de trucs gratos dans son futur Hub Assassin's Creed : finalement, Ubisoft va offrir plein de trucs gratos dans son futur Hub

Hé bien on dirait que Ubisoft veut tout faire pour se racheter une image car après le coup du premier DLC gratuit pour Assassin's Creed Shadows (mettant de fait à la poubelle la tentative de Season Pass), une autre offre aussi généreuse qu'inattendue vient de tomber, et bien officiellement.



En fait, plus précisément, on part d'une rumeur, celle d'une fuite de données autour de l'Animus Hub (anciennement nommé Infinity) qui sera comme son nom l'indique une sorte de Hub regroupant l'accès aux différents épisodes de la franchise, un peu comme ce que fait ABK avec Call of d'ailleurs. Le lancement de ce Hub se fera conjointement avec Assassin's Creed Shadows en février prochain, et comme l'indiquait précédemment Tom Henderson, on y trouvera du contenu secondaire comme des Battle Pass saisonnier et payant pour débloquer des skins sur les différents épisodes, ou encore des missions spéciales en DLC.



SAUF QUE, les plans ont « légèrement » changé. Ubisoft vient de publier un communiqué pour dire qu'en fait :



- Toutes les récompenses de l'Animus Hub seront gratos.

- Ni abonnement, ni Battle Pass payant.

- L'ajout de contenu comme des missions supplémentaires sera tout autant gratuit.



La présentation officielle du Hub se fera en début d'année prochaine.