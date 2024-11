PlayStation Plus : connaissez-vous GTA V ? PlayStation Plus : connaissez-vous GTA V ?

L'heure est venue pour Sony de lister les différents titres pour la vague PlayStation Plus Extra & Premium de novembre (le 19 précisément), incluant un certain Grand Theft Auto V (paraît que c'est sympa).



On vous laisse avec le reste de la liste, dont les quelques surprises old-school que sont Blood Omen dont on aimerait bien un pur remake, et les deux premiers Resistance de l'époque où Insomniac faisait autre chose que du Marvel et Ratchet.



PS Plus Extra :



- Grand Theft Auto V

- Dying Light 2

- Like a Dragon Ishin

- Moto GP 24

- Les Sims 4 : Island Living (extension)

- Digimon Survive

- Overcooked

- Stick Fight

- Clash : Artifacts of Chaos

- Killer Frequency

- Hungry Shark World

- Chivalry 2



PS Plus Premium :



- Blood Omen : Legacy of Kain

- Blood Omen 2

- Resistance (Cloud)

- Resistance 2 (Cloud)

- Synapse (PSVR2)