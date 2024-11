Macaulay Culkin dans la Saison 2 de Fallout

C'est ce mois-ci que se lancera le tournage de la Saison 2 de, et si tout est maintenu dans le plus grand secret à l'exception du cadre teasé à la fin du dernier épisode, les sources hautement fiables de Deadline viennent de lâcher une info casting : Macaulay Culkin fera partie des nouveaux acteurs, dans le rôle d'un scientifique complètement fou (en totale adéquation avec l'univers donc).Surtout connu pour son rôle culte dans la franchise, l'acteur s'est montré très discret pendant plusieurs années avant de refaire des apparitions plus ou moins remarquées, notamment dans la Saison 10 de(très bonne performance, en passant).