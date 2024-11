Après la fermeture de son seul studio, Netflix Games se réfugie dans les bras de l'IA générative Après la fermeture de son seul studio, Netflix Games se réfugie dans les bras de l'IA générative

Le timing est foutrement mauvais mais à un moment, Netflix met fin aux simagrées qui caractérisent si bien d'autres déclarations en posant les termes : oui, via GenAI for Games et le nouveau vice-président Mike Verdu, Netflix Games va embrasser avec langue et bave l'IA générative pour le développement de ses futures jeux maison.



L'homme voit la technologie comme la plus grande opportunité vue dans l'industrie depuis les années 90, avec la possibilité pour de petites et moyennes équipes de diviser leurs temps de travail et ainsi pouvoir proposer des jeux plein d'idées et « d'innovations » en un temps record. Que c'est beau. Alors attention, l'humain avec un cerveau continuera de passer avant (mais jusqu'à quand ?), une phrase qui résonne assez mal deux semaines après que Netflix ait fermé son unique studio AAA en construction et viré les 35 employés en place.