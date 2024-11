Alan Wake 2 : la rentabilité enfin en vue Alan Wake 2 : la rentabilité enfin en vue

Il aura fallu un an mais Remedy est sur le point de tenir son pari : Alan Wake 2 est rentable. Enfin presque mais on serait au poil de cul et il suffit maintenant d'un rien (une promo ?) pour couvrir l'intégralité des coûts de développement et le marketing, permettant enfin d'envisager un retour au vert dans les prochains mois.



Remedy n'aura de toute façon pas trop de problème à tenir la barque entre une aide au financement de 15 millions de dollars (par Tencent) et le co-financement surprise de Control 2 avec Annapurna qui laissera tous les bénéfices, pour ne prendre en retour que les droits pour une adaptation cinématographique.



Juste un petit point bonus : si le développement de Max Payne 1 & 2 Remake semble très bien avancer, l'équipe prévient que le retour de la franchise ne sera pas l'occasion d'intégrer le lore au « Remedy Universe » pour la simple raison qu'ils n'ont pas une totale main-mise dessus (n'oubliez pas que Max Payne appartient toujours à Rockstar).