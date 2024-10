EVO Europe (France) : les organisateurs dévoilent les 6 jeux de la première édition

Si l'on a tendance à associer l'EVO avec le Japon et Las Vegas, la référence des tournois de baston aura droit à une nouvelle édition annuelle en France (Palais des Expositions de Nice), et ce du 10 au 12 octobre 2025. Dans un an donc.Les organisateurs invitent déjà les intéressés à s'échauffer avec six jeux pour cette première édition, dont les indispensableset, accompagnés deet forcément(dont la sortie est prévue pour avril prochain).Pas dedonc, ni devu que Riot Games n'est pas encore à même de pouvoir dévoiler sa date de sortie.