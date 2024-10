Europe : les performances des dernières sorties (Dragon Ball SZ, Silent Hill 2 et Metaphor) Europe : les performances des dernières sorties (Dragon Ball SZ, Silent Hill 2 et Metaphor)

Christopher Dring de GamesIndustry vient nous apporter quelques informations sur les derniers gros succès du marché, ici en ce qui concerne l'Europe, permettant d'apprendre que Dragon Ball : Sparking Zero est ici comme ailleurs le meilleur lancement de l'oeuvre d'Akira Toriyama avec un net coup dans la nuque de Dragon Ball FighterZ (+ 140 % !).



Silent Hill 2 Remake quant à lui (78 % sur PS5, 22 % sur PC) fait mieux que The Callisto Protocol et Alan Wake 2, mais est en-deça de Dead Space Remake. Ce dernier s'était rapidement écroulé dans les charts (au point de faire annuler le remake du 2) donc à voir ce qu'il en sera pour le dernier Bloober Team.



Enfin, Metaphor ReFantazio fait presque aussi bien qu'un Dragon's Dogma 2 et donc mieux que Like a Dragon : Infinite Wealth et Persona 3 Reload. C'est moins que Persona 5 Royal, dont l'attente était très importante en Europe de par les traductions dans les différentes langues hors anglais.



Bonus Royaume-Uni :

- Super Mario Party Jamboree fait 35 % de plus en physique que Mario Party Superstars, qui lui-même faisait mieux que Super Mario Party. Rappelons que ces derniers se sont vendus respectivement à 13 et 21 millions d'unités sur la longueur.