Dawnwalker : Bandai Namco signe avec Rebel Wolves, le studio des anciens de CD Projekt

On le disait pas plus tard qu'hier : l'échec total dene devrait pas remettre en question l'envie pour Bandai Namco de trouver de petites perles occidentales, suffit juste de bien miser, et l'éditeur vient de signer un probable bon coup en annonçant avoir signé avec Rebel Wolves.Et Rebel Wolves, ce n'est pas n'importe qui vu que l'on parle d'une boîte composée par bien des anciens de CD Projekt RED, travaillant actuellement sur un RPG sauce « Dark Fantasy » (sous Unreal Engine 5) financée en partie par NetEase et qui devrait avoir bien avancé depuis sa phase Alpha annoncée en tout début d'année.Plus d'informations seront balancées « dans les prochains mois » et si tout se passe bien,(c'est le titre) sera le premier chapitre d'une grande saga.