Double Dragon annonce son retour en 2025

Pendant que certains de la concurrence se pavanent avec de la superbe 2D, genre Teenage Mutant Ninja Turtles, Arc System Works annonce que le prochain chapitre de la vieille saga Double Dragon se fera de nouveau à la sauce 3D, à l'instar du pas beau Double Dragon Neon (néanmoins sympa à prendre en main).



De premiers visuels devraient bientôt tomber pour tenter de nous rassurer (l'officialisation s'est faite dans le dernier Famitsu), avec ce qu'il faut de modernité et le retour de plusieurs persos dont Jimmy & Billy Lee, Roper et Abobo. Sortie prévue pour 2025 sur PC et supports PlayStation/Xbox en cross-gen.