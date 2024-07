[RUMEUR] Déjà au top de sa forme, Final Fantasy XIV compterait aussi envahir le mobile [RUMEUR] Déjà au top de sa forme, Final Fantasy XIV compterait aussi envahir le mobile

Final Fantasy XIV est parti pour durer encore un très long moment et ce n'est pas le lancement récent de l'extension Dawntrail qui prouvera le contraire : Naoki Yoshida déclare que le MMO a tapé pour l'occasion son plus gros pic d'audience jamais vu depuis la sortie de A Realm Reborn… en 2013. Increvable.



Et la communauté ne risque pas de faiblir car après les versions Windows Store et Xbox (certes pas vraiment majoritaires), les sources du site eXputer affirme l'arrivée future en renfort d'un Final Fantasy XIV Mobile, spécialement développé en collaboration avec Tencent. Le rapprochement entre les deux sociétés (depuis 2018) a été officialisé en 2021 par le PDG de Square Enix qui s'est contenté de dire que « plusieurs projets » étaient en cours. Rien n'est sorti depuis hormis une annulation (selon Reuters) : un F2P NieR aurait été mis à la poubelle, faute d'idées pour la monétisation. Le sens des priorités, voyez.