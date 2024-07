Suicide Squad : la Saison 2 se met en place Suicide Squad : la Saison 2 se met en place

Discrètement et en essayant de ne déranger personne, Rocksteady a livré aux abonnés à sa newsletter la date de sortie pour la Saison 2 de Suicide Squad : Kill the Justice League, et ce sera donc le 11 juillet que débutera ce nouvel arc avec :



- L'arrivée de Victoria Frias (Freeze) jouable

- Le retour de Flash

- Un Battle Pass

- De nouvelles armes à débloquer

- Défis et combats de boss supplémentaires



Courage à l'équipe, il ne reste apparemment que 6 mois à tenir.