Tales of Kenzera : ZAU prend des allures de nouvel échec pour la gamme EA Originals

Comme déjà évoqué par le passé, le grand drame derrière la gamme EA Originals, c'est l'enchaînement d'échecs commerciaux dès qu'on sort des représentants de Hazelight (et), et à l'instar de l'équipe derrière, c'est maintenant Surgent Studios qui est touché par une vague de licenciements suite au lancement visiblement peu remarqué de(et ce malgré de sympathiques retours critiques).Pas de communiqué official, mais des déclarations éloquentes de la part de désormais anciens développeurs sur LinkedIn attestant avoir été remercié comme on dit gentiment pour désormais chercher d'autres endroits où poser leurs valises.Electronic Arts qui n'a d'ailleurs plus aucun jeu Originals annoncé, même si l'on sait que Josef Fares et sa team dévoileront bientôt leur nouveau projet.