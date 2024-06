Pour Matt Booty, les départs de Tango Gameworks ont empêché d'assurer son avenir Pour Matt Booty, les départs de Tango Gameworks ont empêché d'assurer son avenir

C'est un sujet tabou auquel semble être confronté chacune des pointures Xbox lors des différentes interviews : pourquoi donc avoir fermé Tango Gameworks ? Remarquons d'ailleurs que tout le monde s'en fout d'Arkane Austin.



Et bref, face à la team du podcast Strictly Business où il a d'ailleurs fait part de sa grande satisfaction devant les ventes PlayStation 5 de Sea of Thieves, Matt Booty s'est montré un peu plus précis devant les interrogations autour de Tango Gameworks, ou en tout cas un peu plus que « C'est la vie et c'est la crise, désolé ».



Le responsable Xbox Game Studios pointe en effet, et sans nier ce qui a déjà été évoqué (période difficile, recentrage des budgets et effectifs…), que l'un des grands problèmes avec Tango Gameworks, c'était simplement l'inconnu de l'avenir. Oui, il y a eu The Evil Within, oui il y a eu Hi-Fi Rush et oui, il y a eu Ghostwire Tokyo, mais le studio a également eu des remaniements dans l'organigramme (notamment par le départ de Shinji Mikami en 2023) et qu'à partir de là, rien ne garantissait que la boîte serait capable de parvenir à afficher un nouveau succès au moins critique.



C'est un peu brutal mais voilà. Booty ajoute que quand la situation le permet, Xbox peut également rendre les clés de l'indépendance à un studio. Ce fut le cas pour Twisted Pixel en 2015 (qui depuis font de la VR) et encore très récemment Toys for Bob dont le premier partenariat en cours est pourtant avec Xbox (Spyro 4 selon quelques bruits de couloirs). Allez savoir pourquoi les conditions n'ont pas été réunies pour Tango...