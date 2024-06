T.Howard refuse des remakes de Fallout 1&2

, on sait que c'est loin et si la licence a rebondi grâce à la série TV notamment l'audience de(qui a d'ailleurs reçu la semaine dernière une extension majeure), le peuple réclame un retour plus rapide d'une façon ou d'une autre, et Todd Howard a répondu à la demande concernant de vrais remakes deet, attestant que… c'est mort.Bon il y met les formes en déclarant que l'essentiel à notre époque, et la priorité pour Bethesda, c'est que les deux épisodes initiaux sont et seront toujours disponibles à l'achat pour quiconque s'y intéresse (sur PC du moins). Le reste, c'est un autre sujet étudié au cas par cas et chacun a d'ailleurs pu remarquer depuis le temps que les remakes, ce n'était pas le délire chez Bethesda, préférant consacrer ses ressources à du neuf. Et ils sont déjà bien débordés sur tout cela.Qui plus est, Todd ajoute que des remakes modernisés risqueraient finalement d'entacher l'oeuvre, déjà sur le gameplay plus très vendeur aujourd'hui, mais également certaines séquences qui réclameraient des modifications au risque de déplaire aux fans. Et en effet, avec un rendu actuel, on imagine assez mal la possibilité de redevenirRappelons que des rumeurs existaient sur un remake de, selon des documents internes leakés dans l'affaire ABK, mais il faut croire que « les plans ont changé ».