Quand Cyberpunk 2077 comptait nous promettre la Lune (avec une deuxième extension)

Une fouille minutieuse de la masse des documents leakés en 2021 chez CD Projekt RED vient confirmer que l'épisode multi (et indépendant) ne fut pas la seule chose supprimée chez Cyberpunk 2077 : tout comme The Witcher 3, le concerné aurait du accueillir une deuxième extension en plus de Phantom Liberty.



Et un gros dépaysement était au programme en nous envoyant directement sur la Lune mentionnée aussi bien dans le jeu de base que dans la série Netflix Edgerunner, avec ci-dessous quelques visuels de travaux en cours et l'assurance de pouvoir rouler en Rover. Dommage donc, mais comme rien ne se perd toujours, qui sait si Cyberpunk 2 (en cours de développement) ne sera pas celui qui nous emmènera au-delà de la surface terrestre.