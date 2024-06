Elden Ring, c'est 25 millions de ventes

Juste avant l'arrivée de, Bandai Namco et FromSoftware nous signalent quea passé le cap des 25 millions de ventes, attestant d'un regain d'intérêt de la part des indécis avec la campagne marketing de l'extension : le titre a donc gagné 2 millions d'unités en 3 mois et demi, alors que juste avant cela, il avait fait 3 millions sur un an complet.On peut donc en conclure que d'ici la fin de la génération, les 30 millions ne sont plus qu'une simple formalité, ce qui n'est quand même pas mal pour ce qui était encore considéré comme un genre « de niche » il y a 15 ans.