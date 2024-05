[RUMEUR] PlayStation aurait gardé des annonces au chaud pour le Summer Game Fest [RUMEUR] PlayStation aurait gardé des annonces au chaud pour le Summer Game Fest

Vous vous souvenez quand l'année dernière, Sony a préféré attendra la conférence du Summer Game Fest pour annoncer la date de sortie de Marvel's Spider-Man 2 plutôt que durant son PlayStation Showcase quelques jours avant ?



Eh bien il semblerait que l'éditeur va nous refaire le coup : selon l'insider Midori dont la réputation n'est plus à faire, Sony aura des annonces à faire durant le show SGF la semaine prochaine, sans donner d'indices. On mettra une pièce sur le fameux LEGO Horizon ou les DLC de Spider-Man 2.



UPDATE :

- En passant, la même source assure que Sonic x Shadows Generations et Metaphor ReFantazio seront présents au show de Geoff Keighley.

- L'insider qui a leaké le contenu du State of Play tease également du Horizon (n'oubliez pas la rumeur sur le remake du 1).