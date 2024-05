Tom Henderson : DOOM ''3'' sera bien l'un des gros morceaux du Xbox Showcase Tom Henderson : DOOM ''3'' sera bien l'un des gros morceaux du Xbox Showcase

Tom Henderson vient lâcher le dossier, avec plein de testostérones dedans : oui, le prochain DOOM signé idSoftware sera dévoilé dans une quinzaine de jours et même qu'il a désormais un nom complet, qui ne sera pas Year Zero (simple nom de code au final) mais DOOM : The Dark Ages.



Le développement est en cours depuis environ 4 ans, et pourrait prendre quelques inspirations médiévales selon des propos indiscrets. On n'en saura pas plus, mais on se frotte déjà les mains vu la qualité de la licence.