Helldivers II : Arrowhead lève doucement le pied sur le rythme de suivi, et change de PDG Helldivers II : Arrowhead lève doucement le pied sur le rythme de suivi, et change de PDG

Triple actualité pour Arrowhead avec pour commencer un changement d'organigramme : le PDG Johan Pilestedt annonce avoir personnellement embauché Shams Jorjani (ancienne star de Paradox Interactive)… pour lui laisser son siège. Tout simplement. Pilestedt ne quitte pas Arrowhead, mais se recadre en simple directeur de création pour se concentrer davantage sur le développement et moins sur la responsabilité.



Deuxième point : afin de soulager l'équipe qui est en flux tendu depuis le lancement de Helldivers II, les mises à jour de contenu seront désormais plus espacées et ce afin de mieux travailler sur chacune. On valide.



Enfin, juste pour info, Helldivers 1 a tapé les 4 millions de ventes à l'époque. Déjà un beau succès pour le genre, et on se rend davantage compte à quel point la franchise a explosé avec le deuxième : 12 millions de ventes en moins de 3 mois.