Mark Healey : le prochain Media Molecule sera ''davantage un jeu qu'un outil de création'' Mark Healey : le prochain Media Molecule sera ''davantage un jeu qu'un outil de création''

Il a quitté Media Molecule l'an dernier mais le co-fondateur Mark Healey a eu le temps de voir l'avenir d'un studio mis à mal par l'échec de Dreams, et rapporte auprès du journaliste Ben Hanson que le prochain projet de la boîte (évoqué via offres d'emploi) sera évidemment une nouvelle licence, et que cette fois, ce sera « davantage un jeu qu'un outil de création ».



Un retour bienvenu à la formule Tearaway d'une certaine façon, et pas plus mal à cette époque où Media Molecule aurait eu trop de mal à survivre face à la concurrence « créative » : l'audience grand public est déjà happée par des titres comme Fortnite ou Roblox, et il est difficile d'argumenter face aux connaisseurs sur la possibilité de monétiser un produit créé quand les moteurs officiels n'ont jamais été aussi simple d'accès (relativement parlant).