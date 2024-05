Dusk Golem : Resident Evil 9 pourrait sortir pour le Q1 2025 après 7 années de développement Dusk Golem : Resident Evil 9 pourrait sortir pour le Q1 2025 après 7 années de développement

Dusk Golem revient sur ses propres propos : le risque d'un report de Resident Evil 9 est « écarté » et l'annonce officielle ne devrait même plus tarder pour un objectif de lancement début 2025, probablement même janvier. Nul doute que si confirmé, un indice devrait être lâché dans quelques jours durant le rapport fiscal de Capcom, le genre « un AAA non annoncé prévu pour le Q1 2025 ».



Dusk Golem ne compte en revanche pas donner de détails sur le jeu lui-même pour laisser des surprises (ça change) mais veut bien donner des infos sur le développement : les bases de Resident Evil 9 sont en fait… Resident Evil 8. Et oui.



Pour expliquer, fut un temps (2018), Capcom avait deux chantiers simultanément en cours, chacun pouvant être le potentiel Resident Evil 8 dans sa structure. Village aurait même pu devenir un spin-off avant que l'éditeur ne fasse le choix d'en faire le nouvel épisode principal, laissant le projet actuel continuer de mûrir pendant plusieurs années (7 ans au total) pour devenir le 9e épisode de la saga, avec le plus cher budget jusqu'à présent.



En dernière anecdote, Dusk Golem explique donc qu'en 2018, Capcom avait sur la table pas moins de 5 opus en réflexion/développement : RE8, RE9, RE2 Remake, RE3 Remake et RE4 Remake.