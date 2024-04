Golden Axe : une série d'animation avant le reboot

Parce qu'il n'y a pas que le hérisson bleu qui peut obtenir un passe-droit pour l'univers du cinéma et des séries TV, SEGA annonce non sans surprise que via un partenariat avec la chaîne US « Comedy Central », la licenceva obtenir une série d'animation voulue clairement humoristique, avec en tête d'affiche Mike McMahan (ancien de) et Joe Chandler (producteur de).10 épisodes viendront conter le périple des anciens Ax Battler, Tyris Flare et Gilius Thunderhead, accompagné du petit nouveau Hampton Squib dont l'expérience de l'aventure est proche du néant.Profitons-en pour rappeler quefait partie des 5 licences promises au reboot « AAA » dont les rumeurs parlent plus exactement, derrière ce terme, de jeux à service.