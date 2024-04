Dragon's Dogma II : un lancement hautement plus imposant que le premier épisode

Et un exploit de plus à rajouter au CV de Capcom avec 2,5 millions de ventes pouren l'espace d'une dizaine de jours, déboîtant d'un doigt la performance du premier épisode qui s'était contenté d'1 million d'unités écoulées (certes sans le PC) en un mois. On reste néanmoins en-deça des 3 millions deen seulement 2 jours, mais les deux licences n'ont pas non plus le même poids.Avec cet apport, la franchisedépasse les 10 millions au total, un chiffre que souhaitait ironiquement son réalisateur avec un seul épisode. Il en aura fallu deux (+ GOTY, remasters, etc) mais on maintient les félicitations.