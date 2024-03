[RUMEUR] Monster Hunter Wilds ferait également le pari du monde totalement ouvert [RUMEUR] Monster Hunter Wilds ferait également le pari du monde totalement ouvert

Vous reprendrez bien une petite dose de leak avec maintenant Dusk Golem qui parle d'un des morceaux majeurs de l'année 2025, donc Monster Hunter Wilds dont l'objectif de lancement serait pour le premier trimestre 2025. Si la Switch 2 débarque dans les mêmes eaux, on sent que les charts JP vont soudainement se réveiller tiens…



Hormis cela :



- Capcom prendra le pari du monde totalement ouvert

- Zorag Magdaros fera son retour

- Mécaniques plus expérimentales que Rise & World



Pour ce dernier point, pas de précisions mais les retours des testeurs seraient positifs.