Oui, TeamKill Media a annoncé Quantum Error 2

On se pose des questions sur l'avenir de TeamKill Media, responsable du drame(plus ou moins 40 sur Metacritic), et qui pourtant ont en l'espace de quelques semaines annoncé en urgence un nouveau jeu,pour rappelle, une sorte de-like dans le sens FPS gros flingues et dinos feat. raptor-mutants.Et alors qu'on se dit « bon allez pourquoi pas », voilà que cette équipe réduite et ne roulant pas sur l'or nous annonce…, ou plutôt(suite officialisée).Il est également indiqué quesortira dans le courant de l'année, en se disant que les mecs avaient dit 2020 pour(il est sorti fin 2023).