FFVII Rebirth : Hamaguchi laisse une porte ouverte pour du nouveau contenu autour du ''Queen's Blood''

Réussite incontestable de(on peut encore débattre du reste si vous voulez), le jeu de cartes « Queen's Blood » a quasiment fait l'unanimité sur sa profondeur et son côté bouffe-temps aussi bien dans la presse que parmi les joueurs, et ces excellents retours sont parvenus jusqu'à l'équipe de développement.Interrogé sur le sujet, Naoki Hamaguchi a fait savoir que face aux demandes, si rien n'était signé pour le moment, des « extensions » du Queen's Blood sont désormais « une possibilité ». C'est vague, et ça peut aussi bien mener à de nouvelles cartes (145 pour le moment), de nouveaux tournois et pourquoi pas tout simplement, parce qu'on s'y attend presque, une expérience stand-alone sur mobile.