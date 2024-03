L'échec commercial de Suicide Squad ne fera pas changer d'avis la Warner sur les GAAS L'échec commercial de Suicide Squad ne fera pas changer d'avis la Warner sur les GAAS

Durant une nouvelle conférence faite aux investisseurs, J.B. Perrette (responsable des jeux de Warner Bros) a en l'espace de quelques mots mis les termes sur la table : les jeux à service continueront d'être le maître mot de l'éditeur et qu'importe la déception commerciale désormais reconnue que fut Suicide Squad : Kill the Justice League.



En fait, pour être plus précis, si la Warner va continuer dans cette tendance, c'est la façon de faire qui va changer, et en fonction du potentiel de tel ou tel chantier/prototype, l'éditeur n'hésitera plus cette fois à partir dans la direction du F2P ou carrément du mobile pour offrir une meilleure visibilité que le risque du Premium à 70 balles minimum.



Cette stratégie légèrement différente se met seulement en place et nous ne commencerons à en voir les effets que fin 2025 et au-delà. En revanche, pour en rassurer certains, Warner Bros Games continuera parallèlement de produire des expériences purement solo : après tout, 22 millions de ventes pour Hogwarts Legacy, ça ne passe pas inaperçu.