Steam : l'audience de Suicide Squad passe en dessous de celle de Gotham Knights

On savait la situation deassez compliquée mais elle est encore pire qu'attendue, ou en tout cas sur Steam : la chute d'audience depuis sa sortie (et son pic à 13.459 joueurs) est telle que le jeu est déjà descendu sous la barre des 1000 connectés simultanément dans le monde, en rajoutant toute l'ironie du fait que son quota est désormais inférieur… à(une moyenne de 881 joueurs la semaine dernière, contre 754 pour).Pour un « jeu à service », autant dire que les choses dégagent désormais une très sale odeur et on continue de se demander comme la Warner ira au bout de ses plans, soit (sans spoil vu la fin du jeu) faire durer l'expérience pendant 3 ans.La première saison débutera quoi qu'il en soit ce mois-ci avec son nouveau raid scénarisé, l'arrivée du Joker (jouable) et ce qu'il faut de matos et éventuelles améliorations.