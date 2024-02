Des licenciements également chez Deck Nine Des licenciements également chez Deck Nine

Ce fut l'un des points d'actualité majeurs d'hier et malheureusement, cela risque d'être un peu le cas toute l'année par diverses proportions, et nous démarrons donc la journée avec une nouvelle vague de licenciements, cette fois chez Deck Nine Games.



Le studio qui a repris la licence Life is Strange (Before the Storm, True Colors et la compile Remaster) ainsi que The Expanse annonce devoir se séparer de 20 % de ses effectifs après que les dirigeants ont fait le choix de réduire leurs propres salaires (ce ne sont donc ni des députés, ni des sénateurs) pendant que le compte X/Twitter relaye un maximum les messages des affectés pour qu'ils puissent retrouver un job. Des employés qui par manque de moyens ne bénéficieront que de 2 semaines d'indemnisation… même ceux qui ont 7 ans d'ancienneté.



Pendant ce temps, l'EFG (une des plus grandes entreprises eSport du monde, racheté par Savvy) déclare une suppression de 15 % de ses membres, soit 250 à 300 postes.