Firesprite : Twisted Metal PS5 est annulé Firesprite : Twisted Metal PS5 est annulé

Décidément, Twisted Metal aura eu plus de chances en série TV que dans le cadre JV : alors qu'un projet de retour patinait depuis l'ère PlayStation 4 avant une tentative de reboot chez les mecs de Destruction All-Stars, le projet fut finalement transféré chez FireSprite, studio racheté par Sony en 2021.



Et... bah ça semble foutu selon Jason Schreier qui parle désormais que cette nouvelle tentative sous forme de jeux à service (rien d'étonnant vu la franchise) vient d'être finalement annulé dans le cadre des licenciements opérés par Sony. Dire qu'il y a moins de 2 ans, la boîte était toute fière d'annoncer un déménagement dans des locaux 20 fois plus grands...



Espérons que le projet d'un jeu d'aventure solo (sous Unreal Engine 5) soit lui maintenu.