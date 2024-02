Assassin's Creed Infinity : Tom Henderson livre des détails sur le futur ''hub à services'' Assassin's Creed Infinity : Tom Henderson livre des détails sur le futur ''hub à services''

Toujours aussi bavard, Tom Henderson vient nous parler ce soir du projet majeur d'Ubisoft : Assassin's Creed Infinity, qui n'est pas un jeu on rappelle mais une sorte de Hub autour duquel tournera tous les futurs épisodes de la franchise, dont Hexe, Invictus et bien entendu Assassin's Creed Code RED dont la sortie est prévue le même jour (en fin d'année).



Henderson a pu mettre la main sur des visuels de démonstration (sous unique condition qu'il ne les diffuse pas) et il peut ainsi explique que Infinity est à considérer comme une offre de service en direct située dans le fameux « monde moderne ». Depuis Infinity, si vous pénétrez dans le monde de Code RED, vous pourrez passer de l'un à l'autre en quelques secondes en reprenant RED là où vous l'aviez laissé.



A lire les détails, on a surtout l'impression d'assister à un gigantesque maquillage tant Infinity a des allures de menu Pause, mais en Hub :



- Boutique d'objets quotidiens/hebdos pour les protagonistes de RED (et bien entendu pour les jeux suivants dès que disponibles)

- « Mini » Pass à cosmétiques pour CHAQUE personnage (et ouais !).

- Chaque pass disposera d'un « récit » (on attendra la présentation pour mieux comprendre).



Pour l'avenir, Henderson décrit que le but est désormais d'offrir au moins un Assassin's Creed majeur tous les deux ans, avec entre deux parfois des expériences plus minimes ou originales, un peu comme Mirage.



Dans les plans :

- Assassin's Creed Code RED (épisode central, fin 2024)

- Assassin's Creed Code Invictus (une expérience multi, 2025)

- Assassin's Creed Code HEXE (épisode central, 2026)



En passant, Assassin's Creed HEXE est décrit comme « l'épisode le plus sombre de la franchise » (le premier teaser semblait faire des références à Salem) où l'on incarnera une femme, apparemment nommée Elsa.