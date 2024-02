Helldivers II entre dans le top 20 des plus gros pics d'audience de l'histoire de Steam Helldivers II entre dans le top 20 des plus gros pics d'audience de l'histoire de Steam

Après Palworld et dans une moindre mesure Enshrouded, Steam est en train de vivre son troisième moment fort de l'année avec le cas Helldivers 2 qui n'en finit plus de déjouer tous les pronostics par une audience grandissante jour après jour.



Car hier, le titre de Arrowhead est entré dans l'histoire en intégrant le top 20 des pics records de joueurs en simultané, précisément 457.649 utilisateurs uniquement sur Steam, et à la 4e place des plus gros succès de ce mardi, derrière Counter-Strike 2, DOTA 2 et PUBG, mais devant Apex Legends, GTA V… et Palworld, justement.



C'est beau, mais ces données continuent ironiquement de mettre à mal l'expérience des joueurs avec des serveurs incapables de suivre la demande, donnant aux malheureux des soirées gâchées à pester devant des messages d'erreur. Johan Pilestedt, PDG du studio et en ligne de front pour faire directement face aux plaintes, a expliqué que malgré le soutien logistique de Sony mais aussi de Valve ou encore Microsoft (oui, Azure est exploité pour ce jeu), le problème principal ne vient pas du nombre de serveurs mais de l'optimisation constante du code du backend où les ingénieurs tentent tant bien que mal d'assurer un équilibre constant tout en repoussant les limites possibles jour après jour.



Une véritable tâche sur le tableau de ce qui est indéniablement l'une des surprises commerciales de ce début d'année, pendant que des voix commencent à pointer les égoïstes : face à la peur de ne pas pouvoir se connecter le soir, de nombreux joueurs ont avoué allumer le jeu dès le matin et rester AFK toute la journée pour être assuré de faire partie des élus en rentrant du taf. Et tant pis si certains sont recalés entre temps par le message d'erreur à cause de cela.