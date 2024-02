Suite aux changements chez Bandai Namco, Kazumasa Habu n'est plus producteur de Digimon Suite aux changements chez Bandai Namco, Kazumasa Habu n'est plus producteur de Digimon

Sans prévenir son public, Kazumasa Habu, producteur historique de la franchise Digimon chez Bandai Namco, a commencé à passer le relais depuis bientôt 1 an et déclare aujourd'hui que suite aux changements organisationnels chez l'éditeur (« moins de jeux, plus de qualité »), il n'occupe aujourd'hui plus ce rôle sans même expliquer la teneur de ses travaux actuels.



Que les fans se rassurent néanmoins : le prochain Digimon Story est toujours en développement et prendra place dans le monde numérique avec les Olympos XII en personnages centraux du scénario. Avec de la chance, il sera dévoilé le 9 mars lors de la Digimon Con 2024, et ce ne serait pas du luxe pour un jeu annoncé… il y a 6 ans.